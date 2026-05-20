日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）からの前年度の著作物使用料分配額が多かった作詞者、作曲者、音楽出版社に贈られる「２０２６年ＪＡＳＲＡＣ賞」の贈呈式が２０日、都内で開かれ、歌手の氷川きよしがゲスト歌唱を行った。昭和を代表する国民的歌手・美空ひばりさんの生前最後のシングル「川の流れのように」が銀賞を受賞。１９８９年１月にリリースされた楽曲ながら、国内外のアーティストにカバーされ、２０２５年度も各