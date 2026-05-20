【モデルプレス＝2026/05/20】フリーアナウンサーの青木裕子が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し、話題となっている。【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「満足度高い」豆ご飯・スープ・卵焼きなどの弁当◆青木裕子、スープ付き弁当公開青木は「しっかり冷まそうと思って、自分で冷蔵庫に入れたことを忘れて、『お弁当がなくなった！』と朝から慌てたのは私です」とつづり、写真を投稿。スープジャー