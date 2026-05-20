【モデルプレス＝2026/05/20】女優の飯島直子が5月18日、自身のInstagramを更新。姉との2ショットを公開した。【写真】58歳女優「お茶目なお姉さん」姉との全身2ショット◆飯島直子、姉との北海道2ショット公開15日にも姉との旅行ショットを投稿していた飯島は「無事に北の国から帰還しました」「初姉妹旅 のんびり＆おいしい海の幸を堪能しました」とつづり、初の姉妹旅で訪れていた北海道での写真や動画を複数投稿。函館での坂道