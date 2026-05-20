【インドネシア】 インドネシア銀行7日物リバースレポ（5月）16:20 予想4.75%前回4.75%（政策金利) 【南アフリカ】 消費者物価指数（4月）17:00 予想1.0%前回0.6%（前月比) 予想3.8%前回3.1%（前年比) 小売売上高（3月）20:00 予想2.4%前回1.6%（前年比) 【ユーロ圏】 ユーロ圏消費者物価指数（HICP・確報値）（4月）18:00 予想3.0%前回3.0%（前年比) 予想