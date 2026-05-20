テクニカルポイントユーロドル、下降トレンド鮮明 1.1806エンベロープ1%上限（10日間） 1.1799ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1721一目均衡表・基準線 1.1702100日移動平均 1.170021日移動平均 1.1694一目均衡表・転換線 1.169010日移動平均 1.1683200日移動平均 1.1670一目均衡表・雲（上限） 1.1635一目均衡表・雲（下限） 1.1601ボリンジャーバンド2