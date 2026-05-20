【これからの見通し】中東情勢に打開の兆しみられず、引き続き原油高やインフレ圧力にらんだドル高に 中東情勢には打開の兆しはみられていない。トランプ米大統領の発言も決定打とはならず、市場では米国やイスラエルによる対イラン攻撃のリスクに身構えている状況だ。足元のNY原油先物は108-109ドルに高止まりしている。米10年債利回りは4.66％付近と前日NY終値水準から離れずの高水準。ドル相場全般にドル高水準を維持して