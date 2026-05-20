秋田朝日放送 ４月に秋田自動車道で発生した交通事故の捜査が行われる影響で、５月２８日に秋田北ＩＣー秋田中央ＩＣ間が上下線で一時通行止めとなります。 高速道路交通警察隊によりますと、４月１１日に秋田市太平八田の秋田自動車道で、下り線を走行していた車が対向車線にはみ出し、上り線を走行していた車と衝突しました。事故の現場捜査のため、５月２８日の午前１０時から正午ごろまで、秋田北ＩＣー