◇MLB ドジャース5-4パドレス(日本時間20日、ペトコ・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が好調をキープしています。大谷選手は5月に入り、9試合で月間打率.111と打撃に苦しみましたが、日本時間13日のジャイアンツ戦で12試合ぶりの一発を放つなど、直近6試合連続安打を記録。そのうち5度の複数安打を記録し、月間打率.271まで上昇しました。20日のパドレス戦では第1打席にアウトコースの変化球を鮮やかにレフト線へはじき返しツーベ