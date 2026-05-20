NPB(日本野球機構)は20日、毎年恒例のマイナビオールスターゲーム2026の開催概要を発表しました。ファン投票などで選出された選手らが球団関係なくセ・リーグ、パ・リーグの代表として野球を盛り上げる一大イベント。今年は第1戦は7月28日に東京ドーム、第2戦は7月29日に富山市民球場で行われます。チームの指揮を執るのは昨年度リーグ優勝チームの監督で、パ・リーグはソフトバンクの小久保裕紀監督、セ・リーグは阪神の藤川球児