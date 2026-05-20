オークスに向け最終追い切りを行うスターアニス＝栗東トレーニングセンター第87回オークス＝優駿牝馬＝（24日・東京11R2400メートル芝、G1）の最終追い切りが20日、東西（美浦、栗東）のトレーニングセンターで行われ、桜花賞馬スターアニスがG13連勝へ順調な仕上がりを示した。栗東坂路で単走。800メートル56秒0の馬なりだったが、力強く貫禄のある動きだった。高野友和調教師は「コンディションは上がっている。距離に対して