明石家さんまが１９日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、群馬県の人気キャラクター・ぐんまちゃんの稼ぎに「んなバカなことあるか！」と絶叫する一幕があった。この日は北関東３県の出身有名人が出演。地元の新しい見どころなどを紹介していった。その中で群馬県出身の大友花恋が「ぐんまちゃんのインスタがとにかくかわいい！」と激押し。カルタをしたり、滝行をしたりするぐんまちゃんの写真を紹介した。さんま