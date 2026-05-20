【第10話】 5月20日 公開 第10話を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月20日、原作・桂嶋エイダ氏（小学館ガガガ文庫刊）、キャラクター原案・浜弓場双氏、漫画・広乃あずま氏によるマンガ「ドスケベ催眠術師の子」第10話をやわらかスピリッツにて公開した。 第10話では、仲直り作戦は失敗。ドスケベ催眠術によって直前の出来事を忘れてしまった高麗川は、真友との関係修復をあきらめ