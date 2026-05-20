アンリツが３日ぶりに急反発。大和証券は１９日、同社株の目標株価を２７００円から５０００円に引き上げた。レーティングは５段階で２番目の「２（アウトパフォーム）」を継続した。光トランシーバー関連が業績を牽引するとみている。２７年３月期は連結営業利益が前期比３４．９％増の２００億円の見通しが示されたが、光トランシーバー関連は収益性が高いことを踏まえると会社計画の達成