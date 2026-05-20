ＡＩストームは後場終盤に急騰している。きょう午後３時ごろ、データセンターを運営・管理する子会社ＡＩＳＤＣＳｅｒｖｉｃｅｓを今月に設立すると発表した。同時にデータセンターのインフラ構築と資産の保有を目的とする特別目的会社ＡＩＣｏｒｅＧｒｉｄも設立すると開示しており、これらが株価の刺激材料となっている。なお、いずれも２６年１２月期の業績に与える影響は現時点において