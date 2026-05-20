アーレスティが後場終盤に売られストップ安の７１１円でウリ気配となっている。午後３時ごろに発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高１６１６億円（前期比３．３％減）、営業利益１４億円（同６２．６％減）、最終利益５億円（同８６．０％減）と大幅減益を見込み、年間配当予想を前期比８円減の３４円としたことが嫌気されている。 関税リスクや中東情勢などによる先行き不透明感から保守的に販売計画を立案し