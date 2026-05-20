２０日の債券市場で、先物中心限月６月限は小反発した。この日実施の２０年債入札が強めの結果となったことを受け、上げ幅を拡大する場面があったが、世界的な金利上昇（債券価格の下落）懸念が重荷となり伸び悩んだ。 ２０年債入札は応札倍率が４．０１倍となり、前回入札（４月１４日）の４．８２倍を下回り、小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は４銭と、前回の２銭から拡大した。た