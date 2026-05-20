テクノアルファ＝短期資金流入でストップ高。パワー半導体の製造プロセスで使われるワイヤーボンダーをはじめ多岐にわたる理化学機器の輸入販売を行う技術商社で、２５年１１月期は営業利益が前の期比２．１倍と急成長を果たしている。２６年１１月期は官公庁向け好採算案件の特需剥落で利益反落が見込まれる（会社側は非開示）ものの、ＰＥＲ換算で１０倍未満が想定され、今期予想配当利回りからも割安感があ