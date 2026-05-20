鹿児島レブナイズは5月20日、細谷将司との2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。 現在36歳の細谷は、173センチ72キロのポイントガード。横浜ビー・コルセアーズでBリーグ開幕を迎えると、秋田ノーザンハピネッツ、シーホース三河を渡り歩き、2023－24シーズンに福井ブローウィンズへ移籍した。「りそなグループ B.LEAGUE