エムエスアイコンピュータージャパンは、VTuber「kson」とのコラボレーション、およびVTuber向けソフトウェア『DigiME』のメジャーアップデートを発表した。 【画像あり】ソフトウェアのスクリーンショット 『DigiME』は、リアルタイムアバター技術と直感的なユーザーインターフェースを特徴とするVTuber向けソフトウェア。MSIはVTuberコミュニティで活