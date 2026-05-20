警察によりますと、19日の午後2時半ごろ、山形県山形市城西町の道路上で、徒歩で下校していた女子児童が見知らぬ男から「アメあげる」などと声をかけられる事案が発生したということです。 【男の特徴】年齢：40歳から50歳くらい身長：170から180センチメートルくらい体格：やせ型服装：黒色キャップ、黒色フード付きパーカー、白色マスク、黒色ズボン警察は市民に対し、「登下校や外出の際には、できる