鶴岡市によりますと、きょう午前８時半ごろ、山形県鶴岡市羽黒町手向で、親子とみられるクマ２頭が目撃されました。 クマは神路大橋の近くで目撃され、その後橋の下に降りて行ったということです。クマの体長はわかっていません。 市はクマを目撃したらすぐに市または警察に連絡するよう呼びかけています。