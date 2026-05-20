令和８年５月２０日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】今後の気温、全国の天気 ２週間気温予報 北日本と関東甲信地方の気温は、向こう３日間程度は低い日が多いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、５月２５日頃からはかなり高い日もある見込みです。農作物の管理等に注意するとともに、関東甲信地方では熱中症対策など健康管理に注意してください。北陸地方、東海地方と西日本の向こう２週間の気温は、