今年３月、他人の通帳などを使って金融機関の窓口で現金４０００円をだまし取ったとして、きょう、山形県天童市に住む６３歳の無職の男が逮捕されました。 男と通帳の持ち主に面識はなく、警察はどうやって通帳を手に入れたかなどを調べています。 有印私文書偽造と、偽造した文書を行使し、お金をだまし取った詐欺の疑いで逮捕されたのは、天童市柏木町に住む無職の６３歳の男です。 警察によりますと、男は今年３月２７日、天