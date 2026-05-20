ハクバ写真産業は5月18日に、パナソニックのコンパクトデジタルカメラ「LUMIX TX3」に対応した液晶保護フィルム「Panasonic LUMIX TX3 ／ TZ99 ／ FZ85D 専用 液晶保護フィルムIII」を発売した。価格は1970円。●屋外でも見やすい反射防止コート「Panasonic LUMIX TX3 ／ TZ99 ／ FZ85D 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前と比較してより高い視認性を実現するとともに