三櫻工業 [東証Ｐ] が5月20日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来未定としていた27年3月期の上期配当を14円(前年同期は14円)実施するとし、従来未定としていた下期配当も14円実施する方針とした。年間配当は28円となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、配当金につきましては、当期の業績及び経営環境並びに財務状況等を勘案して決定することを方針とし、安定的な配当の実現と着実な向上