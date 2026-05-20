フライトソリューションズ [東証Ｓ] が5月20日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の最終損益(非連結)は2.5億円の赤字(前の期は3.8億円の赤字)に赤字幅が縮小し、27年3月期は2.4億円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の最終損益は1億円の黒字(前年同期は1.1億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-7.7％→4.8％に急改善した。 株探ニュース