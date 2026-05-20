ＩＮＥＳＴ [東証Ｓ] が5月20日大引け後(15:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比4.3倍の1億8000万円に伸び、従来予想の4500万円を上回って着地。27年3月期も前期比66.7％増の3億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比4.3倍の5億5300万円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.4％→