20日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数319、値下がり銘柄数1125と、値下がりが優勢だった。 個別ではテクノアルファ、ＪＮグループがストップ高。太洋物産は一時ストップ高と値を飛ばした。ＫＧ情報、大戸屋ホールディングス、オカムラ食品工業、ニッポン高度紙工業、シリコンスタジオなど22銘柄は年初来高値を更新。東北特殊鋼、魁力屋、夢みつけ隊、大井電気、ＡＳＪは値上がり率上位に買