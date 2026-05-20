20日の日経平均株価は前日比746.18円（-1.23％）安の5万9804.41円と5日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は262、値下がりは1280、変わらずは22と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は259.06円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が106.6円、フジクラ が80.45円、ファナック が56.99円、信越化 が31.34円と並んだ。 プラス寄与度トップはファストリ で、日経平