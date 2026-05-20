ブロードリーフ [東証Ｐ] が5月20日大引け後(15:30)に配当修正を発表。6月30日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の15円→11.5円(株式分割前換算では15.5円)に修正した。年間配当は実質3.3％の増額となる。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけております。企業価値向上に向けた事業展開や財務健全性の維持