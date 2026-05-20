20日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数96、値下がり銘柄数473と、値下がりが優勢だった。 個別ではミンカブ・ジ・インフォノイド、モイ、デジタリフトがストップ高。夢展望、デジタルグリッド、データセクション、エクサウィザーズ、ＱＤレーザなど11銘柄は年初来高値を更新。コージンバイオ、モビルス、ＳＱＵＥＥＺＥ、ジモティー、ＢｅｅＸは値上がり率上位に買われた。