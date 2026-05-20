ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス [東証Ｐ] が5月20日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比13.8％増の7873億円に伸びたが、国際会計基準に移行する27年3月期は4250億円の見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を155円→160円(前の期は145円)に増額し、今期も前期比10円増の170円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利