20日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比29.0％増の4767億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.7％増の3812億円だった。 個別では上場インデックスファンド日経銀行株１０ 、グローバルＸ超短期円建て債券ＥＴＦ 、ＮＥＸＴ金融 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅＷＴＩ原油上場 、ＮＥＸＴ