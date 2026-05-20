ロッテは19日、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美（TOKIOインカラミ）が、6月21日の楽天戦（ZOZOマリン）で始球式を行うと発表した。中井は中学入学と同時に千葉県に拠点を移し、トレーニングを行っている。 ■「今からとても緊張」とコメント 中井は球団を通じて「始球式という大変貴重な機会をいただき、ありがとうございます！野球経験はないので今からとても