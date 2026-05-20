世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタプラ」の『ひたすら試してランキング』。 【写真を見る】試してわかった「カップ焼きそば」5位～1位をイッキ見！ MBS清水麻椰アナウンサーが「カップ焼きそば」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト５”を発表した。 目次【5位】たった1分で湯戻し完了スープ付きでコスパもタイパも抜群！【