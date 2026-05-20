オリックスの宮城大弥投手オリックスは20日、宮城大弥投手（24）が米国で左肘内側側副靱帯の再建術を受けたと発表した。復帰には1年以上かかるとみられ、今季中の復帰は絶望的。4月9日の試合で左肘に違和感を訴えて降板し、翌日に靱帯損傷と診断されていた。宮城は沖縄・興南高を出て1年目から1軍で登板し、2年目から5年連続でシーズン150イニング前後を投げてきた。今年は3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出