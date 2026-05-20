箕輪尊文さん講談社は20日、長編ミステリーを対象にした第72回江戸川乱歩賞（日本推理作家協会主催）が箕輪尊文さん（32）の「天使の負託エンジェル・バレット」に決まったと発表した。賞金500万円。箕輪さんは1993年生まれ、東京都出身。記者会見で「約10年、どうすれば面白いと思ってもらえるかを考えて書いてきた。選んでもらい本当にうれしい。これからが試練で、身の引き締まる思いです」と話した。贈呈式は10月に開