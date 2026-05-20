九州産業大芸術学部の客員教授に就任した松尾スズキさん九州産業大（福岡市）は20日までに、芸術学部の客員教授に、劇作家で俳優の松尾スズキさんが就任したと発表した。就任は1日付。同大卒業生の松尾さんが、12月に北九州市立美術館で開く個展に向け、学生と一部作品を共同制作したいと提案したことをきっかけに、大学側が就任を打診したという。松尾さんは大学を通じ「母校で教育に関わる機会をいただき光栄だ」とコメント