◇近畿学生野球入れ替え戦大阪公立大4―2大阪観光大（大阪公立大2勝）（2026年5月20日GOSAND南港中央野球場）大阪公立大が連勝で1部残留を決めた。1回裏に1点を先制されたが、2回表に8番・小田一輝（3年、一条）の2点本塁打で逆転。3回裏に追いつかれたもの、4回表に押し出し四球、3番DH前田悠登主将（4年、須磨学園）の適時打で2点を勝ち越した。前田主将は「チームのメンバーが支えてくれたおかげで残留を決めること