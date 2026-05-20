早くも全国各地で真夏日を記録するなど、冷たいものが恋しくなる今日この頃。ロッテ クーリッシュ公式が、暑い日にぴったりなオリジナルドリンクのレシピを公開し、話題となっています。とっても簡単なのに、幸福度マシマシのご褒美ドリンクになるんです!☕クーリッシュ×コーヒーレシピ☕? コーヒーを少し飲む? クーリッシュ バニラを注入(たっぷり入れるのがおすすめ👍)? ペットボトルの蓋を閉じてシェイクした