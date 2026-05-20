記事ポイント2025年度の年間売上高が初の200億円超えを達成し、二年連続で開業来の過去最高を更新2023年の15周年リニューアルで新規オープンしたスターバックスや江東エリア初出店のタイトーステーションなど6店舗が牽引年間約220件のイベント・催事とLINEミニアプリ「スナモプラス」を活用した販促施策が来館頻度を底上げ 東京都江東区に位置する「南砂町ショッピングセンターSUNAMO」が、2025年度（2025年4月〜2026年3月）