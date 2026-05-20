敵地パドレス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地パドレス戦に「1番・指名打者」で先発出場。3打数2安打1打点の活躍で、5-4の勝利に貢献した。チームは再び首位に浮上。地元メディアは試合後、結果とともに気迫溢れる大谷の写真を投稿。喝采の声が上がった。ヘルメットを投げ飛ばした。ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」は試合終了の2分後に公式Xを更新。「こうやって巻き