東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のブッフェ・ダイニング「グランカフェ」にて「北米フードフェア」を開催。世界中の視線が北米に集まる夏に、アメリカ、カナダ、メキシコの食文化がブッフェで体感できます☆ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「グランカフェ」北米フードフェア 価格：※ソフトドリンクバー込み・平日 ランチブッフェ：