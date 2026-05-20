ドジャースに4-5で惜敗米大リーグ・パドレスは19日（日本時間20日）、本拠地でドジャースと対戦し、4-5で敗れた。同点の9回に守護神メイソン・ミラー投手が自らのエラーをきっかけに失点。今季初黒星を喫し、チームも1日で地区首位から陥落した。決勝点となった犠飛では、カットに入ったソン・ソンムン内野手のプレーにネット上で疑問の声が上がったが、指揮官は擁護した。4-4の同点で迎えた9回。パドレスは絶対的守護神のミラ