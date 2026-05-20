２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、全国的に高温が続く中、西日本は既に雨となり、夜には関東でも雨予報と“梅雨のはしり”と見られる動きがあることを気象コーナーで伝えた。２１日の夜も関東では雨かという予報が伝えられる中、コメンテーターで出演の元フジテレビアナウンサーでタレントの高橋真麻は「ええ〜！？明日、逗子、花火大会なんですよ〜」と神奈川・逗子市で花火大会