記事ポイント和歌山県内の優良企業24社がZoomに集結するオンライン合同企業説明会が2026年6月13日(土)に開催されます参加費無料・スマホ1台で自宅から参加でき、気になる企業の説明時間だけを選んで入退室できます参加者全員に「内定を勝ち取るためのエントリーシートの実例集」が配布され、司会は和歌山県住みます芸人「わんだーらんど」が担当します 和歌山での就職を検討する学生や求職者を対象にした合同企業説明会が、20