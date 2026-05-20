記事ポイントMIKIMOTOが2026年5月20日よりスペシャルコンテンツ「The Layers of Light」を特設サイトで公開Number_iの神宮寺勇太がリングのデザインスケッチから制作に参加し、世界でただひとつのハイジュエリーが完成通常非公開のミキモトアトリエでのクラフツマンシップ体験と、神宮寺本人のナレーションによるムービーが公開 日本を代表するジュエラー・MIKIMOTOが、2026年5月20日よりスペシャルコンテンツ「The Layers of