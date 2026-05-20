記事ポイント株式会社ミツバ・東洋電機製造株式会社・泰平電機株式会社の3社が次世代移動体用電気式ドアシステムの共同開発契約を締結しましたレアアースを使用しないスマートモーターを核に、鉄道・バス・BRT・LRTのドア電動化を推進します2026年4月にミツバが新設した「新規ビジネス室」による第一弾プロジェクトです 公共交通のドアシステムが、電動化の新局面を迎えています。ミツバは、東洋電機製造および泰平電機と、次