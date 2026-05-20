モデルで女優の松島花が18日、自身のインスタグラムを更新。母親の誕生日を祝ったことを明かした。 【写真】プレゼントにも距離感にも愛が伝わる母と娘の2ショット 「今日は母の誕生日でした」と記し、両親と夫と4人で食事に出かけたことを明かした。「Happy Birthday Mama」と書かれたプレートを前に、母親に頬を寄せた2ショットをアップ。松島は2019年、令和初日の婚姻届を提出している。 「5月は母の日の後に