記事ポイントMiniLED×量子ドット搭載で、明るいリビングでも高輝度・高コントラストの映像を実現最大出力60Wの2.1.2chサラウンドとDolby Atmos対応で、映画館に近い立体音響を再生144Hz VRRやAMD FreeSync Premium対応など、ゲーム機能も充実 ハイセンスジャパンが、MiniLED×量子ドットを搭載した4K液晶テレビの新シリーズを2026年5月下旬より順次発売します。「U88Rシリーズ」は高画質・高音質・ゲーム機能を一台に集約し